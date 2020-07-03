Засідання Верховної Ради у п’ятницю, 3 липня, розпочнеться з традиційної години запитань до уряду.

Кабмін звітуватиме про ліквідацію наслідків повені в Західній Україні, про використання коштів на подолання пандемії коронавірусу, а також про практику вирішення кадрових питань.

У другому читанні народні депутати розглянуть:

Внесення змін до деяких законів, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру.

Внесення змін до закону Про наукову і науково-технічну діяльність.

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На перше читання виносяться:

Законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку зміни обвинувачення в суді.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти.

Законодавче вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні.

Зміни до статті 46 Житлового кодексу Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 1 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення.

Порядок денний Ради 3 липня

Окрім того, народні обранці мають створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ухваливши відповідну постанову.

Звільнення голови НБУ Смолія

Глава Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву на ім’я президента Володимира Зеленського.

Якщо на засіданні 2 липня профільний комітет парламенту розгляне це питання, то в п’ятницю, 3 липня, Верховна Рада зможе проголосувати за відставку.

Президент Володимир Зеленський вже вніс до парламенту подання про зняття Смолія з посади голови Національного банку України.