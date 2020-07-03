У Шкарлета випробувальний термін, звинувачення у плагіаті перевіряють – Шмигаль

Нещодавно призначений в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет нині працює на випробувальному терміні, а щодо можливого плагіату в його наукових роботах проводиться розслідування.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Розслідування щодо плагіату ініціював сам Шкарлет, наголосив очільник Кабінету міністрів.

– Про плагіат потрібно говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення, – сказав Шмигаль.

Скандал навколо Шкарлета

25 червня Кабмін призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Шкарлета заступником міністра освіти і тимчасово поклав на нього обов’язки керівника відомства.

Призначення Шкарлета раніше не підтримав парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій, а під Кабміном і Верховною Радою збиралися мітинги проти його призначення.

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В інтернеті з’явилося порівняння статті Шкарлета зі статтею іншого автора, де видно, що призначений в.о. міністра освіти і науки вкрав для своєї роботи частини тексту.

Сам Шкарлет заперечує плагіат у своїх роботах.

Фото: ЧНТУ