Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (РКС) віднесла Україну до категорії з високим ризиком передачі інфекції у разі ввезення дикого поліовірусу або появи деривату вакцинного поліовірусу (cVDPV).

Таку оцінку комісія давала 41 країні світу.

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За останні п’ять місяців 2020 року лише 30% дітей першого року життя отримали усі три дози вакцини для профілактики поліомієліту.

– Відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Вакцинація — єдина можливість вберегтися від ускладнень, викликаних поліомієлітом, – зазначили у Центрі громадського здоров’я.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, якщо у країні понад 95% вакциновані, розповсюдження вірусу припиняється.

Також, якщо відсоток невакцинованих дітей зростає, це призведе до нових випадків захворювання та розповсюдження вірусу.















Україна в зоні ризику спалаху поліомієліту / 4 фотографии

Поліомієліт — гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

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Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина та доросла людина. Найбільш сприятливішими до вірусу є діти до п’яти років.

У 2019 році в Україні було вакциновано понад 78% дітей до року, до 18 місяців – понад 78%, до 6 років – понад 80%, до 14 років – понад 80%.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України