Випускники з окупованих територій зможуть вступати до вузів без ЗНО

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №3734 Про внесення змін до закону України Про вищу освіту (про особливості вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб).

За проголосували 310 народних депутатів, проти – 1, утрималися – 13.

Тепер випускники з окупованих територій зможуть розраховувати на безкоштовне навчання у всіх українських вищих навчальних закладах.

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Для вступу необхідно буде пред’явити тільки документ про повну загальну середню освіту, а також результати вступних іспитів.

Можна буде вступити до всіх навчальних закладів України, зараз в країні є окремий список з обмеженнями. Безкоштовним навчання буде для випускників з тимчасово окупованих територій. Діятиме держзамовлення в межах квот.

30 червня Міністерство освіти і науки України відкрило гарячі лінії для абітурієнтів, за якими можна отримати відповіді на всі запитання.

Щодо усіх проблем вступної кампанії, яка стартує 1 серпня, можна також звернутися до громадської приймальні МОН.