Пленарне засідання Верховної Ради у п’ятницю, 3 липня, традиційно розпочнеться з години питань до уряду.

Вона стосуватиметься ліквідації наслідків повені на Прикарпатті, використання коштів, виділених на подолання пандемії Covid-19, а також практики вирішення кадрових питань.

У першому читанні нардепи планують розглянути внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти.

Також на розгляд запропонований законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу.

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У другому читанні депутати розглядатимуть два законопроекти. Один з них стосуватиметься змін до деяких законів, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру.

Ще один проект передбачає зміни до закону Про наукову і науково-технічну діяльність.

Повний і детальний перелік законопроектів, винесених на голосування, читайте у