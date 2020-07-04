PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

118 нових випадків: у Києві зростає кількість хворих на коронавірус

У Києві за минулу добу виявили 118 нових випадків коронавірусу, серед них – 9 медиків.

За останню добу одужали 37 осіб, загалом у Києві одужали 1770 осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 людини, за весь час пандемії у Києві від хвороби померли 114  осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

На сьогодні у Києві вже 5 465 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли:

  • 56 жінок віком від 20 до 75 років;
  • 52 чоловiка віком від 29 до 82 рокiв;
  • 6 дівчаток віком від 4 до 15 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21, Шевченківському – 17, в Голосіївському районі – 16 випадків.

коронавирус в Киеве 4 июля

3 липня був черговий антирекорд за кількістю випадків коронавіруса в Києві. Тоді зафіксували хворобу у 105 осіб.

Найбільше випадків захворювання було зафіксовано в Дніпровському районі – 23, в Дарницькому – 18. У Солом’янському та Деснянському районах – по 13 випадків.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка