118 нових випадків: у Києві зростає кількість хворих на коронавірус

У Києві за минулу добу виявили 118 нових випадків коронавірусу, серед них – 9 медиків.

За останню добу одужали 37 осіб, загалом у Києві одужали 1770 осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 людини, за весь час пандемії у Києві від хвороби померли 114 осіб.

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На сьогодні у Києві вже 5 465 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли:

56 жінок віком від 20 до 75 років;

52 чоловiка віком від 29 до 82 рокiв;

6 дівчаток віком від 4 до 15 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21, Шевченківському – 17, в Голосіївському районі – 16 випадків.

3 липня був черговий антирекорд за кількістю випадків коронавіруса в Києві. Тоді зафіксували хворобу у 105 осіб.

Найбільше випадків захворювання було зафіксовано в Дніпровському районі – 23, в Дарницькому – 18. У Солом’янському та Деснянському районах – по 13 випадків.