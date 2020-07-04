Коронавірус в Україні 4 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 4 липня в Україні виявили 47 677 інфікованих Covid-19. За минулу добу в Україні підтвердили 914 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 227 людей, за добу – 15. Повністю вилікувались від хвороби 21 155 пацієнтів, 597 – за добу.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом нині становить 25 295 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (295,9), Львівській (199,5) та Вінницькій (174,1) областях.

Наразі госпіталізовано 4 247 осіб, з них 102 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 12 659 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 408 пацієнтів.

Захворювання підтверджено у 3 456 дітей та 6 937 медиків, з них 4 331 медпрацівник одужав.

Скільки людей одужали в регіонах:

Вінницька обл. — 1 936 (1 296 одужали);

Волинська обл. — 2 663 (801 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1 110 (959 одужали);

Донецька обл. — 599 (173 одужали);

Житомирська обл. — 1 447 (950 одужали);

Закарпатська обл. — 3 214 (999 одужали);

Запорізька обл. — 588 (444 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2 598 (1 129 одужали);

Київ — 5 465 (1 769 одужали);

Київська обл. — 2 747 (1 503 одужали);

Кіровоградська обл. — 657 (559 одужали);

Луганська обл. — 84 (61 одужав);

Львівська обл. — 6 059 (890 одужали);

Миколаївська обл. — 455 (293 одужали);

Одеська обл. — 1 835 (822 одужали);

Полтавська обл. — 322 (274 одужали);

Рівненська обл. — 4 041 (2 016 одужали);

Сумська обл. — 308 (247 одужали);

Тернопільська обл. — 2 025 (1 230 одужали);

Харківська обл. — 2 311 (1 188 одужали);

Херсонська обл. — 196 (181 одужали);

Хмельницька обл. — 828 (589 одужали);

Черкаська обл. — 657 (517 одужали);

Чернівецька обл. — 4 972 (2 120 одужали);

Чернігівська обл. — 560 (145 одужали).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 25,24%;

Івано-Франківськ – 24,11%;

Київ – 19,62%;

Ужгород – 18,92%;

Рівне – 17,66%.

Статистика коронавірусу в Україні 3 липня також свідчила про високий рівень захворюваності. За добу на Covid-19 захворіли 876 людей.

Загальна кількість інфікованих 3 липня сягнула 46 763 випадків. Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 212 людей, за добу – 27. Повністю вилікувались від коронавірусу 20 558 пацієнтів, 505 – за добу.