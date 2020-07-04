Коронавірус в Україні 4 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

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Факти / Україна / Суспільство

914 за добу: приріст інфікувань Covid-19 в Україні не зменшується

Станом на 4 липня в Україні виявили 47 677 інфікованих Covid-19. За минулу добу в Україні підтвердили 914 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 227 людей, за добу – 15. Повністю вилікувались від хвороби 21 155 пацієнтів, 597 – за добу.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом нині становить 25 295 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (295,9), Львівській (199,5) та Вінницькій (174,1) областях.

Наразі госпіталізовано 4 247 осіб, з них 102 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 12 659 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 408 пацієнтів.

Захворювання підтверджено у 3 456 дітей та 6 937 медиків, з них 4 331 медпрацівник одужав.

Скільки людей одужали в регіонах:

  • Вінницька обл. — 1 936 (1 296 одужали);
  • Волинська обл. — 2 663 (801 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1 110 (959 одужали);
  • Донецька обл. — 599 (173 одужали);
  • Житомирська обл. — 1 447 (950 одужали);
  • Закарпатська обл. — 3 214 (999 одужали);
  • Запорізька обл. — 588 (444 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 2 598 (1 129 одужали);
  • Київ — 5 465 (1 769 одужали);
  • Київська обл. — 2 747 (1 503 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 657 (559 одужали);
  • Луганська обл. — 84 (61 одужав);
  • Львівська обл. — 6 059 (890 одужали);
  • Миколаївська обл. — 455 (293 одужали);
  • Одеська обл. — 1 835 (822 одужали);
  • Полтавська обл. — 322 (274 одужали);
  • Рівненська обл. — 4 041 (2 016 одужали);
  • Сумська обл. — 308 (247 одужали);
  • Тернопільська обл. — 2 025 (1 230 одужали);
  • Харківська обл. — 2 311 (1 188 одужали);
  • Херсонська обл. — 196 (181 одужали);
  • Хмельницька обл. — 828 (589 одужали);
  • Черкаська обл. — 657 (517 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4 972 (2 120 одужали);
  • Чернігівська обл. — 560 (145 одужали).

Коронавірус в Україні 4 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 25,24%;
  • Івано-Франківськ – 24,11%;
  • Київ – 19,62%;
  • Ужгород – 18,92%;
  • Рівне – 17,66%.

Статистика коронавірусу в Україні 3 липня також свідчила про високий рівень захворюваності. За добу на Covid-19 захворіли 876 людей.

Загальна кількість інфікованих 3 липня сягнула 46 763 випадків. Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 212 людей, за добу – 27. Повністю вилікувались від коронавірусу 20 558 пацієнтів, 505 – за добу.

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