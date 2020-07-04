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Факти / Україна

Бійка зі стріляниною у Києві: Зеленський звернувся до Авакова та Венедіктової

Президент Володимир Зеленський звернувся до генпрокурора Ірини Венедиктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через масову бійку зі стріляниною у центрі Києва.

Він заявив, що порушення громадського порядку, напади на людей, незаконний обіг і застосування зброї викликають стурбованість.

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– Вимагаю від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих та ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян,  заявив Володимир Зеленський.

Масова бійка зі стріляниною у Києві

На Бессарабській площі у центрі Києва близько 4 ранку сталася масова бійка зі стріляниною, унаслідок чого постраждало три особи.

Між двома компаніями виник конфлікт, який переріс в бійку, під час якої один із учасників дістав зброю та здійснив декілька пострілів.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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