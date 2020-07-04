Станом на 4 липня до послаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.

У зв’язку з невідповідністю вимог МОЗ карантинні обмеження поки не будуть послаблювати в таких областях:

Волинська;

Донецька область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Чернігівська область.

Також карантин поки не планують послаблювати і в Києві.

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Найбільша завантаженість лікарень, які приймають хворих на коронавірус, фіксується в Закарпатській області. Найменший показник в Дніпропетровській і Полтавській областях.

Найнижчий відсоток тестування коронавірусу фіксується в Чернігівській області, найбільший показник – у Львівській області.

Станом на 4 липня в Україні виявили 47 677 інфікованих Covid-19. За минулу добу в Україні підтвердили 914 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 227 людей, за добу – 15. Повністю вилікувались від хвороби 21 155 пацієнтів, 597 – за добу.