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Факти / Україна / Суспільство

До послаблення карантину не готові Київ і ще сім областей

Станом на 4 липня до послаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.

У зв’язку з невідповідністю вимог МОЗ карантинні обмеження поки не будуть послаблювати в таких областях:

  • Волинська;
  • Донецька область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Рівненська область;
  • Чернігівська область.

Також карантин поки не планують послаблювати і в Києві.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільша завантаженість лікарень, які приймають хворих на коронавірус, фіксується в Закарпатській області. Найменший показник в Дніпропетровській і Полтавській областях.

Найнижчий відсоток тестування коронавірусу фіксується в Чернігівській області, найбільший показник – у Львівській області.

Станом на 4 липня в Україні виявили 47 677 інфікованих Covid-19. За минулу добу в Україні підтвердили 914 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 227 людей, за добу – 15. Повністю вилікувались від хвороби 21 155 пацієнтів, 597 – за добу.

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