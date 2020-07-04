У Києві за минулу добу зафіксували 118 нових випадків коронавірусу, серед них – 9 медиків.

Сьогодні в Києві вже 5465 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 людини, за весь час пандемії в Києві від хвороби померли 114 осіб. Побороли хворобу 1170 осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21, Шевченківському – 17, в Голосіївському районі – 16 випадків.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Печерський район – 597 хворих;

Шевченківський район – 446 хворих;

Солом’янський район – 512 хворих;

Дніпровський район – 627 хворих;

Святошинський район – 464 хворих;

Деснянський район – 658 хворих;

Подільський район – 372 хворих;

Голосіївський район – 421 хворий;

Оболонський район – 483 хворих;

Дарницький район – 885 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Станом на 4 липня в Україні виявили 47 677 інфікованих Covid-19. За минулу добу в Україні підтвердили 914 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 227 людей, за добу – 15. Повністю вилікувались від хвороби 21 155 пацієнтів, 597 – за добу.