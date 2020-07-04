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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві за минулу добу зафіксували 118 нових випадків коронавірусу, серед них – 9 медиків.

Сьогодні в Києві вже 5465 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 людини, за весь час пандемії в Києві від хвороби померли 114 осіб. Побороли хворобу 1170 осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21, Шевченківському – 17, в Голосіївському районі – 16 випадків.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Печерський район – 597 хворих;
  • Шевченківський район – 446 хворих;
  • Солом’янський район – 512 хворих;
  • Дніпровський район – 627 хворих;
  • Святошинський район – 464 хворих;
  • Деснянський район – 658 хворих;
  • Подільський район – 372 хворих;
  • Голосіївський район – 421 хворий;
  • Оболонський район – 483 хворих;
  • Дарницький район – 885 хворих.

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Станом на 4 липня в Україні виявили 47 677 інфікованих Covid-19. За минулу добу в Україні підтвердили 914 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 227 людей, за добу – 15. Повністю вилікувались від хвороби 21 155 пацієнтів, 597 – за добу.

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