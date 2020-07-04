У Києві за минулу добу зафіксували 118 нових випадків коронавірусу, серед них – 9 медиків.
Сьогодні в Києві вже 5465 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 людини, за весь час пандемії в Києві від хвороби померли 114 осіб. Побороли хворобу 1170 осіб.
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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21, Шевченківському – 17, в Голосіївському районі – 16 випадків.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Печерський район – 597 хворих;
- Шевченківський район – 446 хворих;
- Солом’янський район – 512 хворих;
- Дніпровський район – 627 хворих;
- Святошинський район – 464 хворих;
- Деснянський район – 658 хворих;
- Подільський район – 372 хворих;
- Голосіївський район – 421 хворий;
- Оболонський район – 483 хворих;
- Дарницький район – 885 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Станом на 4 липня в Україні виявили 47 677 інфікованих Covid-19. За минулу добу в Україні підтвердили 914 нових випадків інфікування коронавірусом.
Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 227 людей, за добу – 15. Повністю вилікувались від хвороби 21 155 пацієнтів, 597 – за добу.