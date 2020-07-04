В Україні за останню добу зафіксували 914 випадків коронавірусу.

Серед захворілих 74 дитини і 63 медичних працівників.

За минулу добу одужали від коронавірусу 597 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 15 осіб.

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Госпіталізували з ускладненнями 196 осіб. За останню добу було проведено 29 736 тестувань.

Найбільшу кількість випадків за добу зафіксували у Львівській області (176), місті Київ (118) і Волинській області (92).

Через велику кількість хворих на коронавірус МОЗ готує до прийому пацієнтів лікарні другої і третьої хвилі. Особливо це стосується Закарпатської та Волинської областей.

У Києві та Волинської області лікарні заповнені більш ніж на 40%.

В Україні більший відсоток тих, хто помирає від ускладнень, викликаних коронавірусом, доводиться на тих, у кого вже були супутні захворювання. Також великий відсоток померлих від коронавірусу старше 65 років.

Зараз самоізоляції дотримуються більше у Львові, Івано-Франківську та Києві.

Найбільша частина тих, хто одужав від коронавірусу, фіксується у Вінницькій області, Волинській та Дніпропетровській.

Статистика коронавірусу в Україні 4 липня показує, що найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано в Чернівецькій (295,9), Львівській (199,5) і Вінницькій (174,1) областях.

В Україні виявили 47 677 інфікованих Covid-19. За минулу добу в Україні підтвердили 914 нових випадків інфікування коронавірусом.