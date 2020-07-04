Україна вже в 20-х числах липня може підписати меморандум на €1,2 млрд макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Уже в 20-тих числах місяця, я сподіваюся, ми підпишемо черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі €1,2 млрд від ЄС, це сьогодні було проговорено з віце-президентом Європейської комісії, – заявив Шмигаль.

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Також він додав, що, попри на відставку НБУ, ситуація в Україні залишається стабільною.

ЄС допоможе Україні з ліквідацією наслідків негод

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