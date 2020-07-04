Представники банків України запропонували президенту України Володимиру Зеленському кандидатури на посаду голови НБУ.

За словами Зеленського, вже проведено три великі дискусійні зустрічі.

Також він додав, що мав діалоги з усіма головами державних банків України та поспілкувався з ними щодо звільнення голови НБУ.

– Всі досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Всі не бачать ризиків, – сказав Зеленський.

Надалі кандидатур вивчатимуть через правоохоронні органи. За словами Зеленського, це потрібно для того щоб знати, що це за люди та який в них професійний рівень.

Читайте: Офіс президента обговорив кандидатів на посаду глави НБУ

Зеленський додав, що немає проблем у проведенні зустрічей з кандидатами, які запропонував екс-голова НБУ Яків Смолій.

3 липня Верховна Рада України звільнила главу Національного банку України Якова Смолія.

Під час виступу він заявив, що на нього чинили політичний тиск, а також вимагали короткострокових рішень, які могли нашкодити країні.