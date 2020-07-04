PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський отримав від банкірів список кандидатур на посаду глави НБУ

Представники банків України запропонували президенту України Володимиру Зеленському кандидатури на посаду голови НБУ.

За словами Зеленського, вже проведено три великі дискусійні зустрічі.

Також він додав, що мав діалоги з усіма головами державних банків України та поспілкувався з ними щодо звільнення голови НБУ.

– Всі досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Всі не бачать ризиків, – сказав Зеленський.

Надалі кандидатур вивчатимуть через правоохоронні органи. За словами Зеленського, це потрібно для того щоб знати, що це за люди та який в них професійний рівень.

Читайте: Офіс президента обговорив кандидатів на посаду глави НБУ

Зеленський додав, що немає проблем у проведенні зустрічей з кандидатами, які запропонував екс-голова НБУ Яків Смолій.

3 липня Верховна Рада України звільнила главу Національного банку України Якова Смолія.

Під час виступу він заявив, що на нього чинили політичний тиск, а також вимагали короткострокових рішень, які могли нашкодити країні.

Джерело: Офіс президента

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх