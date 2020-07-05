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Факти / Україна / Суспільство

48 500 хворих та порушення правил у Києві – як триває 116-й день карантину

В Україні майже на сотню зменшилась кількість нових хворих на коронавірус. 5 липня зафіксували 823 випадків людини, днем раніше було 598.

Нині Covid-19 підтвердили у 48 500 українців.

У лікарнях перебуває 4 073 людини, з них 105 підключені до апарату ШВЛ. Лікується 3 509 дітей та 6 990 медиків.

Найбільша кількість активних хворих зареєстрована у Чернівецькій, Львівській, та Волинській областях.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

коронавірус в україні 5 липня

Коронавірус у Києві

У столиці фіксують добову динаміку зменшення кількості хворих на Covid-19. Нині інфекцію підтвердили у 78 людей(118 випадків за 4 липня. – Ред.). Усього хворими є 5 543 киян.

Захворіло два медики та четверо дітей.

Карантин в Україні: що відбувається 5 липня (КАРТА)

фото: КМДА

У столиці масово порушують режим карантину. На Контрактовій площі за північ безліч людей зібралося, аби послухати вуличних музикантів.

Три факти про 116-й день карантину в Україні

  • 8 областей та Київ не відповідають критеріям, за яких можливе послаблення карантинних обмежень;
  • у ЗСУ за добу зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом;
  • повністю одужало 21 376 українців, а за добу – 221 людина.

Для порівняння, коронавірус в Україні 4 липня виявили у 47 677 осіб, а добовий приріст склав 914 пацієнтів.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 227 людей, за добу – 15. Повністю вилікувались від хвороби 21 155 пацієнтів, 597 – за добу.

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