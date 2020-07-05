Станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 48 500 хворих. За добу захворіло ще 823 людини.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 249 осіб, за добу – ще 22 пацієнти.

Водночас повністю одужало 21 376 українців, а за добу – 221 людина.

Де найбільше одужало пацієнтів:

Вінницька обл. — 1951 (1315 одужали);

Волинська обл. — 2705 (801 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1115 (975 одужали);

Донецька обл. — 680 (173 одужали);

Житомирська обл. — 1461 (950 одужали);

Закарпатська обл. — 3321 (1001 одужали);

Запорізька обл. — 597 (444 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2655 (1144 одужали);

м. Київ — 5543 (1800 одужали);

Київська обл. — 2774 (1510 одужали);

Кіровоградська обл. — 658 (560 одужали);

Луганська обл. — 84 (64 одужали);

Львівська обл. — 6197 (890 одужали);

Миколаївська обл. — 458 (309 одужали);

Одеська обл. — 1865 (822 одужали);

Полтавська обл. — 324 (274 одужали);

Рівненська обл. — 4108 (2050 одужали);

Сумська обл. — 317 (248 одужали);

Тернопільська обл. — 2069 (1252 одужали);

Харківська обл. — 2348 (1198 одужали);

Херсонська обл. — 196 (182 одужали);

Хмельницька обл. — 839 (593 одужали);

Черкаська обл. — 661 (517 одужали);

Чернівецька обл. — 5002 (2159 одужали);

Чернігівська обл. — 572 (145 одужали).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Детальніша статистика

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 05.07 складає 25 875 осіб.

Найбільша кількість активних хворих зареєстрована у Чернівецькій, Львівській, та Волинській областях.

Наразі госпіталізовано 4073 особи, з них 105 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 12 874 особи, підключення до апарату ШВЛ — 411 пацієнтів.

Захворювання було підтверджено у 3509 дітей та 6990 медиків, з них 4 356 медпрацівників одужали.

35 626 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Львів – 20.27%”

Київ – 19.75%

Івано-Франківськ – 17.55%

Ужгород – 15.35%

Вінниця – 14.36%

Для порівняння, коронавірус в Україні 4 липня виявили у 47 677 осіб, а добовий приріст склав 914 пацієнтів.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 1 227 людей, за добу – 15. Повністю вилікувались від хвороби 21 155 пацієнтів, 597 – за добу.