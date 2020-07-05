У Тернополі через спалах коронавірусу закрили дитячий садочок №6. На Covid-19 тут захворіли п’ятеро вихованців групи.

Щоб не допустити поширення захворювання серед дітей та працівників, навчальний заклад закрили на 14 денний карантинний період. Усіх відправили на самоізоляцію, для контактних осіб передбачене медичне спостереження.

Загалом станом на 5 липня у Тернопільській області зафіксували 2 069 випадків Covid-19. Не змогли побороти хворобу 30 людей, 1 252 пацієнти одужали. У місті Тернопіль інфіковано 459 людей (118 одужали, двоє померли).

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Через високу кількість захворювань на коронавірус карантин у Тернополі посилили. Зокрема, забороняється проводити масові заходи, а також відзначати свята в закладах громадського харчування.

У ресторанах можна перебувати тільки до двох годин, а у ТРЦ адміністрація повинна вимірювати температуру відвідувачам.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом