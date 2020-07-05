Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 5 липня зафіксували 78 нових випадків коронавірусу, серед них – два медики.
Сьогодні в Києві вже 5 543 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Побороли хворобу 1 802 людей.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 12, Оболонському – 11.
У Дніпровському і Подільському районах – по 10 випадків.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Печерський район – 604 хворих;
- Шевченківський район – 449 хворих;
- Солом’янський район – 517 хворих;
- Дніпровський район – 637 хворих;
- Святошинський район – 467 хворих;
- Деснянський район – 670 хворих;
- Подільський район – 382 хворих;
- Голосіївський район – 430 хворих;
- Оболонський район – 494 хворих;
- Дарницький район – 893 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
На ранок 5 липня в Україні зафіксовано 48 500 хворих на коронавірус. За минулу добу нових випадків – 823.
Померло 1 249 осіб, повністю одужало 21 376 українців.
Найбільше хворих у Львівській, Волинській та Чернівецькій областях.
Для порівняння, 4 липня коронавірус виявили у 47 677 українців, добовий приріст становив 914 нових пацієнтів.