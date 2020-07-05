Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 5 липня зафіксували 78 нових випадків коронавірусу, серед них – два медики.

Сьогодні в Києві вже 5 543 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Побороли хворобу 1 802 людей.

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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 12, Оболонському – 11.

У Дніпровському і Подільському районах – по 10 випадків.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Печерський район – 604 хворих;

Шевченківський район – 449 хворих;

Солом’янський район – 517 хворих;

Дніпровський район – 637 хворих;

Святошинський район – 467 хворих;

Деснянський район – 670 хворих;

Подільський район – 382 хворих;

Голосіївський район – 430 хворих;

Оболонський район – 494 хворих;

Дарницький район – 893 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

На ранок 5 липня в Україні зафіксовано 48 500 хворих на коронавірус. За минулу добу нових випадків – 823.

Померло 1 249 осіб, повністю одужало 21 376 українців.

Найбільше хворих у Львівській, Волинській та Чернівецькій областях.

Для порівняння, 4 липня коронавірус виявили у 47 677 українців, добовий приріст становив 914 нових пацієнтів.