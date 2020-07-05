Пілотний проект із закриття шахт готують в Україні

Пілотний проект із закриття шахт у одному з міст готують в Україні.

За основу візьмуть німецький досвід, заявила виконувач обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець.

В Україні є 65 мономіст, в яких шахта – єдине підприємство, на якому можуть працювати люди.

За її словами, в таких містах є сім’ї, де хтось з родичів працює на шахті.

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– Нам необхідно цих людей захистити, дати можливість трансформуватися цим регіонам, щоб там була робота. У нас навіть на сьогодні є домовленості з німецькою стороною, – заявила Буславець.

Міністерство ще не визначилось з містом, де закриватимуть вугільні підприємства.

Страйки шахтарів

1 липня під Кабміном пройшов останній мітинг шахтарів, які вимагали заплатити їм зарплату. Приїхали гірники з міста Червоноград, що у Львівській області. Загалом держава заборгувала перед шахтарями 46 млн грн.

Влада за день заявила, що перерахувала гроші на виплату заборгованості.

Ще раніше пройшли мітинги у Луганській та Донецькій областях. Шахтарі також вимагали виплатити їм зарплату.