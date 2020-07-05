1 липня влада Києва вирішили посилити карантин через стрімке поширення коронавірусної хвороби.

Так, вирішили обмежити час роботи ресторанів та кафе, розважальних закладів та кінотеатрів. Вони повинні завершити роботу до 22.00.

Таке саме обмеження діє і на проведення масових культурних, розважальних та спортивних заходів.

За словами мера Києва Віталія Кличка, обмеження – вимушені і спрямовані на стримування розповсюдження хвороби.

Однак кияни не надто охоче дотримуються карантинних обмежень. Наприклад, на Контрактовій площі за північ безліч людей зібралося, аби послухати вуличних музикантів.

Ні маскового режиму, ні дистанції ніхто не дотримується.

Трохи далі, на вулиці Сагайдачного, паби не припинили свою роботу після 22.00 та продовжили приймати відвідувачів, які, до того ж, стоять у довжелезних чергах.

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Динаміка розповсюдження коронавірусу у Києві протягом двох тижнів:

22.06 +43;

23.06 +61;

24.06 +99;

25.06 +81;

26.06 +115;

27.06 +142;

28.06 +69;

29.06 +45;

30.06 +57;

01.07 +101;

02.07 +104;

03.07 +105;

04.07 +118

05.07 +78.

22 червня набула чинності постанова Кабміну, за якою можливі послаблення карантину, а вже 26 червня динаміка різко зросла.

У Києві 5 липня різко зменшився добовий приріст захворюваності на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні 5 липня свідчить про 48 500 хворих. За добу захворіло ще 823 людини.

Найбільша кількість активних хворих зареєстрована у Чернівецькій, Львівській, та Волинській областях.