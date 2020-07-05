У Києві дещо зменшилась динаміка захворюваності на коронавірус. За минулу добу зафіксували 78 нових випадків Covid-19.
Нині у столиці вже 5 543 підтверджених випадків, заявив міський голова Віталій Кличко.
Є і хороші новини – одужали за добу 32 людини. Всього інфекцію подолали 1 802 містян.
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Серед хворих:
- 42 жінки віком від 18 до 83 років;
- 32 чоловiка віком від 19 до 82 рокiв;
- 17-річна дівчина;
- 3 хлопчики від 1 до 17 років.
У лікарнях нині 13 нових пацієнтів, решта вдома на самоізоляції і під наглядом лікарів.
Найбільше випадків захворювання:
- Деснянський район – 12;
- Оболонський район – 11;
- Дніпровський район – 10;
- Подільський район – 10.
До слова, 4 липня зафіксували 118 нових випадків коронавірусу.
Коронавірус в Україні
На ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 людини, які захворіли на коронавірусну інфекцію. Усього хворих – 48 500.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 249 осіб. Повністю одужало 21 376 українців, а за добу – 221 людина.
Найбільша кількість активних хворих зареєстрована на Львівщині, Волині та Чернівецькій області.
Для порівняння, 4 липня Covid-19 виявили у 47 677 осіб. За добу зафіксували 914 нових пацієнтів.