Стрілянина у Києві: компанія влаштувала бійку біля кінотеатру

6 липня близько 5.00 патрульні отримали виклик на вулицю Костянтинівську.

Очевидці стверджували, що біля кінотеатру Жовтень відбувається бійка зі стріляниною.

За попередньою інформацією, між компаніями стався конфлікт, під час якого двоє чоловіків побили інших, погрожували та стріляли з пістолета.

– Під час спілкування з охоронцями порядку вказані чоловіки поводили себе агресивно, вимоги патрульних ігнорували та намагалися вчинити бійку, – зазначили у поліції.

Патрульні затримали громадян із застосуванням фізичної сили та кайданок. На одного з них склали протоколи за фактом непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського та постанову за фактом розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група для надання правової кваліфікації діям громадян.

Днями раніше на Бессарабській площі у центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною, унаслідок чого постраждало три особи.

У результаті інциденту одна із учасниць отримала дотикове поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події. Окрім того, двоє учасників отримали ножові поранення та були госпіталізовані до медичних закладів.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва