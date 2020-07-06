У Франції 20 липня повинен розпочатися аналіз інформації з самописців Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, збитого в Ірані 8 січня, проте чорні скриньки досі у Тегерані.

Заступник глави МЗС України Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів заявив, що поки є лише чергова обіцянка Ірану зробити це до 20 липня.

Водночас, за його словами, Київ вже має згоду французької влади прийняти двох українських експертів, які візьмуть участь у розслідуванні авіакатастрофи.

Читайте: Катастрофа МАУ: Зеленський створив делегацію для переговорів з Іраном

Дипломат наголосив, що країни, які отримали збитки внаслідок катастрофи, погодили свої позиції щодо виплати компенсанцій родичам загиблих, а Київ також ставить за мету ще й отримання компенсації для МАУ.

Але про це можна буде говорити лише після завершення технічного розслідування.

Катастрофа МАУ в Ірані

Пасажирський Boeing 737 МАУ з 176 людьми на борту розбився 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту Тегерана.

Усі загинули, зокрема 11 українців, з яких дев’ятеро – це члени екіпажу, а також громадяни ще п’яти країн.

Іран лише через три дні після катастрофи літака МАУ взнав, що це його військові помилково збили авілайнер.

29 червня Іран і Франція погодили дату початку розшифровки чорних скриньок збитого літака. Того ж дня повідомили, що їх вже відправили до Франції, а аналіз самописців орієнтовно розпочнеться 20 липня.