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Факти / Україна

Динаміка падає: в Україні за добу на Covid-19 захворіло 543 людини

543 нових хворих на коронавірус в Україні за добу. Загальна кількість інфікованих Covid-19 за станом на 6 липня сягнула 49 043. З них – 41 дитина та 40 медиків, госпіталізовано 172 особи.

Жертвами нового вірусу за день стали 13 людей. Загалом померли вже 1 262 хворих.

Водночас за добу ще 327 українців одужали, а з початку епідемії – 21 703.

Нині хворіють 26 078 людей.  За день зроблено 10 709 тестів на Covid-19.

Львівська область досі у лідерах за кількістю нових випадків за добу – 104, у Рівненській області – 82, у Києві – 59.

Ситуація з Covid-19 в областях:

  • Вінницька область — 1 967 (+16)
  • Волинська область — 2 752 (+47)
  • Дніпропетровська область — 1 115 (0)
  • Донецька область — 681 (1)
  • Житомирська область — 1 468 (+7)
  • Закарпатська область — 3 375 (+54)
  • Запорізька область — 597 (0)
  • Івано-Франківська область — 2 700 (+45)
  • Кіровоградська область — 659 (+1)
  • м. Київ — 5 602 (+59)
  • Київська область — 2 789 (+15)
  • Львівська область — 6 301 (+104)
  • Луганська область — 84 (0)
  • Миколаївська область — 461 (+3)
  • Одеська область — 1 883 (+18)
  • Полтавська область — 324 (0)
  • Рівненська область — 4 190 (+82)
  • Сумська область — 321 (+4)
  • Тернопільська область — 2 101 (+32)
  • Харківська область — 2 371 (+23)
  • Херсонська область — 196 (0)
  • Хмельницька область — 842 (+3)
  • Чернівецька область — 5 018 (+16)
  • Черкаська область — 670 (+9)
  • Чернігівська область — 576 (+4).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні 5 липня

За минулу добу тестування підтвердило коронавірус у 823 осіб, з початку епідемії захворіло 48 500 українців.

З них від ускладнень Covid-19 померло 1 249 осіб (за добу – 22).

Повністю одужали 21 376 людей, зокрема 221 – за день.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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