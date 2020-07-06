543 нових хворих на коронавірус в Україні за добу. Загальна кількість інфікованих Covid-19 за станом на 6 липня сягнула 49 043. З них – 41 дитина та 40 медиків, госпіталізовано 172 особи.

Жертвами нового вірусу за день стали 13 людей. Загалом померли вже 1 262 хворих.

Водночас за добу ще 327 українців одужали, а з початку епідемії – 21 703.

Нині хворіють 26 078 людей. За день зроблено 10 709 тестів на Covid-19.

Львівська область досі у лідерах за кількістю нових випадків за добу – 104, у Рівненській області – 82, у Києві – 59.

Ситуація з Covid-19 в областях: Вінницька область — 1 967 (+16)

Волинська область — 2 752 (+47)

Дніпропетровська область — 1 115 (0)

Донецька область — 681 (1)

Житомирська область — 1 468 (+7)

Закарпатська область — 3 375 (+54)

Запорізька область — 597 (0)

Івано-Франківська область — 2 700 (+45)

Кіровоградська область — 659 (+1)

м. Київ — 5 602 (+59)

Київська область — 2 789 (+15)

Львівська область — 6 301 (+104)

Луганська область — 84 (0)

Миколаївська область — 461 (+3)

Одеська область — 1 883 (+18)

Полтавська область — 324 (0)

Рівненська область — 4 190 (+82)

Сумська область — 321 (+4)

Тернопільська область — 2 101 (+32)

Харківська область — 2 371 (+23)

Херсонська область — 196 (0)

Хмельницька область — 842 (+3)

Чернівецька область — 5 018 (+16)

Черкаська область — 670 (+9)

Чернігівська область — 576 (+4).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні 5 липня

За минулу добу тестування підтвердило коронавірус у 823 осіб, з початку епідемії захворіло 48 500 українців.

З них від ускладнень Covid-19 померло 1 249 осіб (за добу – 22).

Повністю одужали 21 376 людей, зокрема 221 – за день.