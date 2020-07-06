543 нових хворих на коронавірус в Україні за добу. Загальна кількість інфікованих Covid-19 за станом на 6 липня сягнула 49 043. З них – 41 дитина та 40 медиків, госпіталізовано 172 особи.
Жертвами нового вірусу за день стали 13 людей. Загалом померли вже 1 262 хворих.
Водночас за добу ще 327 українців одужали, а з початку епідемії – 21 703.
Нині хворіють 26 078 людей. За день зроблено 10 709 тестів на Covid-19.
Львівська область досі у лідерах за кількістю нових випадків за добу – 104, у Рівненській області – 82, у Києві – 59.
Ситуація з Covid-19 в областях:
- Вінницька область — 1 967 (+16)
- Волинська область — 2 752 (+47)
- Дніпропетровська область — 1 115 (0)
- Донецька область — 681 (1)
- Житомирська область — 1 468 (+7)
- Закарпатська область — 3 375 (+54)
- Запорізька область — 597 (0)
- Івано-Франківська область — 2 700 (+45)
- Кіровоградська область — 659 (+1)
- м. Київ — 5 602 (+59)
- Київська область — 2 789 (+15)
- Львівська область — 6 301 (+104)
- Луганська область — 84 (0)
- Миколаївська область — 461 (+3)
- Одеська область — 1 883 (+18)
- Полтавська область — 324 (0)
- Рівненська область — 4 190 (+82)
- Сумська область — 321 (+4)
- Тернопільська область — 2 101 (+32)
- Харківська область — 2 371 (+23)
- Херсонська область — 196 (0)
- Хмельницька область — 842 (+3)
- Чернівецька область — 5 018 (+16)
- Черкаська область — 670 (+9)
- Чернігівська область — 576 (+4).
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Коронавірус в Україні 5 липня
За минулу добу тестування підтвердило коронавірус у 823 осіб, з початку епідемії захворіло 48 500 українців.
З них від ускладнень Covid-19 померло 1 249 осіб (за добу – 22).
Повністю одужали 21 376 людей, зокрема 221 – за день.