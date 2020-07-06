Коли будуть відомі результати ЗНО 2020

Міністерство освіти та науки України затвердило порядок, коли будуть відомі результати ЗНО у 2020 році.

Поріг складання зовнішнього незалежного оцінювання визначатиметься:

для математики, фізики – до 16 липня;

для української мови і літератури, історії України, біології та іноземних мов – до 24 липня;

для географії та хімії – до 28 липня.

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На офіційних сторінках учасників результати ЗНО будуть розміщені:

математика, фізика – до 17 липня;

українська мова та література, історія України, біологія, іноземні мови – до 25 липня;

географія, хімія – до 29 липня.

Додаткова сесія проходитиме з 23 липня до 11 серпня. Відповідно результати ЗНО стануть відомими і будуть оголошені до 14 серпня.

У четвер, 25 червня, розпочалася основна сесія ЗНО 2020, яка триватиме до 17 липня.

Першим предметом стала математика: тестування налічує 35 завдань різних форм.

Обов’язковими предметами на ЗНО 2020 є українська мова та література, а також математика або історія України на вибір.