Міністерство закордонних справ не виключає, що у справі про збиття українського літака МАУ в Ірані доведеться звертатися до Міжнародного суду ООН.

Про це під час брифінгу повідомив заступник очільника МЗС Євген Єнін, зазначивши, що Україні потрібно буде залучити серйозну юридичну команду.

Оскільки змусити іранську сторону погодитись на досудове врегулювання можна тільки сформувавши належну доказову базу.

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Однак перед зверненням до суду повинні бути переговори з Іраном. Якщо ж навіть тоді не вдасться нічого досягнути, то Україна звернеться в Раду Міжнародної організації цивільної авіації.

Саме там потрібно отримати висновок, щоб на основі Чиказької конвенції звернутися в суд ООН. Зокрема, у висновку має йтися про те, що Україна і Іран вичерпали усі можливості з метою урегулювання питань.

Авіакатастрофа літака МАУ

Авікатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року. Відразу після вильоту з аеропорту Тегерана Boeing 737 розбився. Але через три дні Іран визнав, що літак помилково збили військові двома ракетами.

В авіакатастрофі загинули усі 176 людей, які перебували на борту. Серед них було 11 громадян України, з яких дев’ятеро – це члени екіпажу, а також громадяни ще п’яти країн.

Шістьох обвинувачених у справі затримали, трьох фігурантів звільнили під заставу.