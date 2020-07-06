У Львівській області частково послаблюють карантин з 7 липня. Зокрема, запрацюють готелі, заклади громадського харчування, заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали та фітнес-центри за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Також дозволили проведення релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м. площі будівлі або території. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

Крім того, обласна комісія доручила до наступного засідання перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину. Якщо захворюваність далі йтиме на спад, то дитячі садочки можуть відкрити в межах наступного етапу послаблення карантину.

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Карантин в області послабили, оскільки, згідно з даними МОЗ, Львівщина перестала бути регіоном зі значним поширенням коронавірусу і відповідає необхідним критеріям.

Також 6 липня карантин послабили в Києві. Ресторанам, кафе та розважальним закладам столці дозволили працювати після 22 години, однак з дотриманням усіх санітарних норм.

Джерело: Львівська ОДА