4 липня в рамках робочого візиту в Одеську область Володимир Зеленський відвідав Одеський припортовий завод.

Президент ознайомився зі станом справ на ОПЗ і зізнався – завжди хотів побувати тут і ось мрія гаранта здійснилася.

Про це стало відомо з повідомлення ОПЗ.

– Завжди хотів побачити, що собою являє Одеський припортовий завод. Дійсно, бачу, завод – в чудовому стані. Почув від нового директора, що покращилася ситуація з поверненням кадрів. Хотілося б вірити, що так буде і далі. Адже я знаю, що потенціал вище, оскільки колись тут працювало 4 500 осіб, а зараз 3 000, – наводить слова Володимира Зеленського прес-служба ОПЗ.

Володимир Зеленський не раз говорив про необхідність створення робочих місць і зазначив – ОПЗ з цим завданням справляється, відновлюючи ті потужності, які були раніше на АТ Одеський припортовий завод.

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В. о. голови правління і директор ОПЗ Микола Синиця, спілкуючись з президентом, розповів – людський ресурс безцінний, тому сьогодні на підприємстві роблять все можливе для збереження колективу і забезпечення всіх соціально-економічних умов.

Це, в свою чергу, стало можливим завдяки новим пріоритетам в роботі.

– Сьогодні наш завод активно виходить з кризи, в якій він перебував. Завдяки давальницькій сировині ми вдихнули нове життя в ОПЗ. Ми бачимо, що давальницька модель дозволяє не тільки підтримувати завод у відносно працездатному стані, але і за правильного управління – допомагає йому розвиватися і відновлюватися після простою, – розповів Синиця.

Відновлення роботи

Відновити роботу підприємства вдалося в серпні 2019 року завдяки укладанню давальницького контракту з компанією Агро Газ Трейдинг.

З того часу, зазначив Микола Синиця в бесіді з президентом Зеленським, підприємство вийшло на рекордний за останні 5 років обсяг експорту продукції, погасило частину заборгованості перед НАК Нафтогаз України і почало модернізацію виробничих потужностей.

Варто зазначити, що топ-менеджменту АТ Одеський припортовий завод, незважаючи на кризу, вдалося домогтися підвищення зарплат співробітникам. За перші 5 місяців 2020 року, порівняно з минулим роком, вона зросла на 44%.