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Факти / Україна / Суспільство

На Заході України очікуються паводки: вода в річках підніметься до двох метрів

7-8 липня через опади синоптики прогнозують підйоми рівнів води на річках Закарпатської регіону. Через негоду можливе затоплення інфраструктури.

Очікуються підйоми рівнів води на таких водоймах:

  • на річках басейнів Прута та Сірет на 0,2-0,7 м;
  • на річках Закарпатської області на 0,3-1,0 м;
  • на річках басейну Дністра (Івано-Франківська область) на 0,2 – 1 м;
  • на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська область) на 0,5 – 1,5 м.

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Через підвищення рівня води можливе затоплення інфраструктури в Самбірському районі Львівської області.

З 22 по 24 червня в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях пройшли інтенсивні опади. Через негоду постраждали 285 населених пунктів, три людини загинули.

На допомогу постраждалим населеним пунктам влада України виділила з резервного фонду 754 млн грн.

Найбільше через повені постраждала Івано-Франківська область, на ліквідацію наслідків уряд виділив регіону 480 млн грн.

Погода в Україні на липень 2020

Незважаючи на можливі короткочасні дощі синоптики обіцяють по-справжньому літню погоду на початку липня 2020.

Стовпчики термометрів показуватимуть до 30 градусів тепла. Сильні опади очікуються в кінці липня.

Джерело: ДСНС

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