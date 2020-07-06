Пожежа у Новій Каховці виникла через недбалість одного з мешканців будинку. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння заснув з непогашеною цигаркою.

Про це розповіла керівник відділу комунікації поліції Херсонської області Тетяна Пшонь.

– Поліцейські встановили, що до загоряння причетний 38-річний житель будинку. Також з’ясували, що він вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити та заснув на дивані, – розповіла вона.

Сусіди розбудили чоловіка, коли квартира вже була у вогні. Вони почули запах диму, почали стукати у двері.

– Коли через кілька хвилин ніхто не відчинив, вибили двері та побачили чоловіка в стані сильного алкогольного сп’яніння, – додала Пшонь.

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Чоловіка вже затримали та відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.

Йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Пожежа у Новій Каховці сталася 5 липня після обіду. Загорівся п’ятиповерховий будинок – спершу одна з квартир на горішньому поверсі.

Далі полум’я перекинулося на шиферний дах. Площа пожежі покрівлі становила близько 2 тис. м².

Людей евакуювали, жертв та постраждалих немає.

Джерело: Громадське радіо