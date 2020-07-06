Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 липня.

Курс гривні до долара США встановлений на рівні 27, 17 грн/$, тобто українська валюта після двох днів падіння зміцнилась до долара на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

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Курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 30, 51 грн/євро, тобто гривня зміцнилась на 15 копійок.

Курс валют в Украине на 06.07:

$1 — 27, 17 грн;

€1 — 30, 51 грн;

1 польский злотый — 6, 8545 грн;

10 российских рублей — 3, 8592 грн.

Економіст Олексій Кущ вважає, що курс долара влітку буде більш-менш стабільний. Але це не виключає наявності курсових коливань.

Він може триматися на позначці $27/грн, йти трохи вище або трохи нижче.

Також, попит імпортерів на валюту перебуватиме на досить низькому рівні.