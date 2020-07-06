Наступ коронавірусу продовжується. Захворюваність по світу б’є антирекорди. Понад 200 тис. інфікованих за добу.

Невтішною є статистика і в Україні. Щодня медики фіксують близько тисячі уражених вірусом.

Лідерами за кількістю хворих лишаються Львівська, Чернівецька, Рівненська, Закарпатська області та місто Київ.

Одеса теж останнім часом викликає занепокоєння в медиків, бо може стати новим осередком поширення Covid-19.

У розпалі курортний сезон, і українці масово поїхали на море. Та й який же відпочинок, особливо для молоді, без тусовок у нічних клубах, які подекуди під зав’язку забиті людьми.

Про дотримання елементарних правил карантину, як-от про використання масок у людних місцях та збереження бодай якоїсь соціальної дистанції всі, схоже, просто забули. Та й пляжі відвідують без всіляких обмежень. Кажуть: нічого не бояться.

Втім, вже за кілька днів або тижнів курортники роз’їдуться по своїх домівках. І хоч Одеса поки не входить до списку регіонів, де активно поширюється коронавірусна хвороба, ризики залишаються.

На минулому тижні міністр охорони здоров’я Максимов Степанов навіть не виключив посилення карантинних обмежень в Одесі. Аж до закриття курортів, де масово ігнорують масковий режим та дотримання дистанції.

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Та що нам Одеса, в столичному гідропарку без всяких обмежень відпочивають десятки тисяч людей.

Київ за ігноруванням базових правил карантину – не відстає. Міська влада попереджає: кияни мають пригальмувати.

Відсутність соціальної дистанції, масок, натовпи на пляжах. Найбільше нехтують правилами карантину також у метро та на сільськогосподарських ярмарках.

В кіно по одному – такі нові правила для кінотеатрів на карантині. Місце поруч завжди має бути пустим. А от маску можна буде і зняти, але тільки щоб поїсти попкорну.

Контроль у кінотеатрах обіцяють суворий, а ось фільми показуватимуть піврічної давнини, або ж ті, які мали бути презентовані в березні.

Ресторатори розповідають, що за нинішніх обмежень їм і так важко працювати – треба заповнювати купу бюрократичних документів, які на безпеку відвідувачів мало впливають.

Вірусологи попереджають, якщо українці не дотримуватимуться карантину, колективний імунітет почне формуватися природнім шляхом – але далеко не найкращим.

Лікарі радять більше часу проводити на відкритому повітрі, уникати місць великого скупчення людей та завжди користуватися маскою в закритих приміщеннях. А ще пам’ятати, простіше застосувати елементарні правила безпеки, ніж потім довго й важко лікуватися.

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