В Очакові Миколаївської області на відео потрапив потужний смерч, який пронісся над морем.

На півдні країни продовжують фіксувати аномальні температури. На вихідних в Очакові піднявся сильний вітер, а над морем з’явилася величезна хмара. Пізніше на ній помітили веселку.

Вітер спровокував появу потужного смерчу.

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Також в цьому регіоні пройшла сильна злива.

Смерчі в Україні

Смерчі в Україні є досить поширеним явищем. Найчастіше вони відбуваються на півдні і заході країни.

10 червня зафіксували смерч у Тернопільській області.

Також 3 червня в районі Скадовська і села Хорли в Херсонській області пронісся величезний смерч.

За словами метеоролога Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігоря Кибальчича, це природне явище було не водяним смерчем, а смерчем мезоциклонного походження — торнадо.