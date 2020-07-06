В Очакові Миколаївської області на відео потрапив потужний смерч, який пронісся над морем.
На півдні країни продовжують фіксувати аномальні температури. На вихідних в Очакові піднявся сильний вітер, а над морем з’явилася величезна хмара. Пізніше на ній помітили веселку.
Вітер спровокував появу потужного смерчу.
Читайте: Негода в Україні: літаючі дерева у Сумах і смерч під Херсоном
Також в цьому регіоні пройшла сильна злива.
Смерчі в Україні
Смерчі в Україні є досить поширеним явищем. Найчастіше вони відбуваються на півдні і заході країни.
10 червня зафіксували смерч у Тернопільській області.
Також 3 червня в районі Скадовська і села Хорли в Херсонській області пронісся величезний смерч.
За словами метеоролога Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігоря Кибальчича, це природне явище було не водяним смерчем, а смерчем мезоциклонного походження — торнадо.