Верховній Раді пропонують розпочати чергову сесію 1 вересня 2020 року, а закінчити її 22 січня 2021 року.

Відповідний проект постанови №3798 Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання зареєструвала група депутатів на чолі з головою Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергієм Кальченком у парламенті.

За час проведення четвертої сесії передбачається 10 тижнів для пленарних засідань та сім – для роботи у комітетах, комісіях та фракціях. Також чотири тижні для роботи з виборцями.

Окрім того, Верховна Рада матиме 10 годин для проведення Години запитань до уряду.

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Проектом постанови також передбачається, що наприкінці кожного місяця буде тиждень робити для народних депутатів із виборцями.

На останні два тижні грудня 2020 року пропонується запланувати роботу нардепів у комітетах.

Перший тиждень у 2021 році депутати працюватимуть у комітетах, а перше пленарне засідання розпочнеться 12 січня.

Наразі відповідно до закону Про Регламент Верховної Ради України чергові сесії, окрім першої, розпочинаються першого вівторка лютого та першого вівторка вересня щороку. Завершуються за 45 та 10 днів до початку наступної сесії.

Зміни до регламенту

У квітні 2020 року Верховна Рада змінила регламент для розгляду законопроектів з великою кількістю поправок.

Закон покликаний попередити зловживання парламентарів щодо внесення безлічі поправок. У разі подання до законопроекту поправок, що у 5 разів перевищують кількість статей проекту первинного законодавчого акту чи кількість пунктів проекту про внесення змін до первинних законодавчих актів, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою.

Кожна фракція має право визначити не більше п’яти поправок, не врахованих головним комітетом. Позафракційні депутати мають підготувати не більше однієї своєї неврахованої поправки.