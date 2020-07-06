РНБО доповідала президенту Володимиру Зеленському про коронавірус ще у січні.

Очільник держави був у курсі справ з першого дня, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

У РНБО про серйозність епідемії знали ще 25 січня.

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– У той час Китай робив все можливе, щоб з усіх країн світу викупити якомога більше масок і обладнання для захисту від інфекційних хвороб, – заявив він.

Данілов тоді двічі звертався до прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Але Кабмін не реагував на їх листи.

У РНБО з 11-го січня спецгрупа почала досліджувати всю інформацію про коронавірус.

– З 20-го січня ми цілодобово збирали інформацію. Кожні два-три дні збирали вірусологів і радилися з ними, – пояснив Данілов.

Усю зібрану інформацію передавали на стіл президенту Зеленському.

Коронавірус в Україні

Першим хворим на коронавірус став житель Чернівців, який повернувся з Італії. з 3 по 20 березня він лікувався у місцевій лікарні. З того часу Чернівецька область – одна з антилідерів по кількості хворих на Covid-19.

Нині в Україні 49 043 хворих на коронавірус. За 6 липня 543 нових випадків.

Загалом померло 1 262 українця, вилікувалось 21 703 людей.