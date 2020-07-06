Поліція ретельно перевірятиме роботу розважальних закладів, зокрема нічних клубів, кафе та ресторанів, аби вони не перетворилися на місця, де люди масово інфікуються коронавірусом. Нині в Україні лише у Харкові та Львові через карантин заборонили роботу нічних клубів після 22.00.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час наради 6 липня.

– Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти хворими на недугу, від якої поки немає вакцини, – відзначив Володимир Зеленський.

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За інформацією Нацполіції, питання роботи розважальних закладів не у всіх регіонах регламентовано: у Херсонській та Сумській областях не визначений час для їхньої роботи.

Крім того, правоохоронці вже перевіряли деякі клуби, які були відчинені після 22.00. За цими фактами були складені протоколи.

В Україні через складну епідситуацію не поспішають надавати дозвіл на повноцінну роботу розважальних закладів.

Хоча у Києві 6 липня послабили карантин.

У місті дозволили роботу кафе та ресторанів після 22.00, однак з дотриманням санітраних норм.