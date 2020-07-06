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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Трансплантація органів у 24 лікарнях: МОЗ розширює пілотний проект

В Україні реалізовується пілотний проект щодо зміни фінансового забезпечення лікування українців методом трансплантації, розповів на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко.

За його словами, його суть у тому, що всі медзаклади отримуватимуть повну оплату послуг за проведення трансплантації органів. Це дозволить збільшити кількість лікарень, які проводять такі операції, а також розвивати цей напрямок у регіонах.

– На сьогодні у пілотному проекті задіяно 12 медзакладів (дев’ять – з трансплантації органів та три – кісткового мозку). МОЗ також отримав ще 12 заявок на приєднання до проекту, – наголосив він.

У зв’язку з цим міністерство ініціювало внесення відповідних змін до постанови щодо збільшення учасників пілотного проекту, а також щодо зміни їх фінансування.

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Іващенко каже, що документ вже підготовлено і направлено до центральних органів влади на затвердження.

– МОЗ гарантує, що кожен заклад отримає оплату за кожен пролікований випадок. Минулого тижня у Львові вже проведено три надзвичайно складні операції: з трансплантації серця та дві – з трансплантації нирки, – зазначив він.

Досі МОЗ лише оплачував такі операції українців за кордоном. Зокрема, у травні проведено п’ять таких трансплантацій громадянам України, серед них – 16-річний підліток.

Загалом з початку 2020 року міністерство сплатило трансплантацію органів 316 українцям за кордоном.

Фото: Dreamstime

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