Карантин в Україні: що відбувається 6 липня (КАРТА

В Україні станом на 6 липня зафіксували 49 043 випадки коронавірусу, 21 703 – одужали, 1 262 – померли.

За останню добу 543 випадки Covid-19.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована:

у Чернівецькій області – 289,8;

у Львівській області – 206;

у Закарпатській області – 180,5.

Наразі госпіталізовано 4087 осіб, 103 людини підключені до апарату ШВЛ.

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У Києві 6 липня зафіксували 59 нових випадків коронавірусу, серед них – чотири медики. Загалом у Києві вже 5 602 підтверджених випадки Covid-19.

Ресторанам, кафе та розважальним закладам Києва дозволили працювати після 22 години, однак з дотриманням усіх санітарних норм.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попри зростання в Україні у червні кількості інфікованих коронавірусом, динаміка перебігу пандемії стабілізується.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медиків – 6%.

РНБО про коронавірус

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що РНБО доповідала президенту Володимиру Зеленському про коронавірус у Китаї ще в січні.

У РНБО про серйозність епідемії знали ще 25 січня. Усю зібрану інформацію передавали на стіл президенту Зеленському.