У Новогродівці знеструмлена шахта Котляревська, гірників евакуювали

У Новогродівці на Донбасі знеструмлено шахту Котляревська через коротке замикання, де залишилися люди.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

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– Зараз ми з’ясовуємо кількість гірників та термін, у який їх евакуюють. Та чи вдасться домовитися з постачальником електроенергії з подання струму на кабельний ввід, – написав Волинець.

За його словами, через аварію зупинилися вентилятори головного провітрювання та підйомні машини. Попередньою причиною вважають порушення правил техніки безпеки, а саме замість двох незалежних кабельних вводів шахту системно тримають тільки на одному.

Наразі гірників вже евакуюють з шахти, їхньому життю нічого не загрожує.

– Загрози життю шахтарів вже немає – вони виїжджають на поверхню, – написав Волинець на своїй сторінці у Facebook.

Також стало відомо, що знеструмлення сталося внаслідок двох стрибків струму. Після першого шахта була знеструмлена 20 хвилин, а після другого – північне крило шахти, а також вентилятор головного провітрювання.

Окрім того, він зазначив, що наразі ситуація на українських шахтах непроста. Завжди існує високий ризик, що внаслідок чергової аварії гірники можуть залишитись у підземних склепах.

Шахти в Україні

Наприкінці червня в Лисичанську на Луганщині через обвал на шахті Привольнянська один шахтар загинув.

У зоні аварії, де обвалилося 12 куб. м породи, перебували четверо гірників. Двоє з них не постраждали і змогли вибратися самостійно, ще один отримав численні переломи.

Причиною обвалу могла стати нестача лісоматеріалу для укріплення.