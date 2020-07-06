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Факти / Україна

В Україні стабілізується динаміка пандемії коронавірусу

Динаміка перебігу пандемії коронавірусу в Україні стабілізується, а відсоток захворілих медиків продовжує зменшуватися.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної ради з Володимиром Зеленським.

– Показники від Міністерства охорони здоров’я також демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні.

Це відображається у статистиці активних хворих та рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється, – йдеться у повідомлення ОП.

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Окрім цього міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників. Наразі він становить 6%.

– Зменшення кількості медиків, які заражаються коронавірусом, показує, що всі старання влади щодо захисту медичних працівників на передовій були правильними й мають результат, – зазначив Володимир Зеленський.

Перевірка громадських закладів 

Окрему увагу на нараді приділили дотриманню карантинних заходів у громадських місцях.

– Ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам.

Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти хворими на недугу, від якої поки немає вакцини, – наголосив президент.

Нацполіція, у свою чергу, повідомила, що проводила перевірку нічних клубів після 22.00 й закривала ті заклади, які працювали у той час.

Джерело: Офіс президента

Фото: Pixabay

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