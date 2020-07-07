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564 на добу: в Україні незначно зросла динаміка поширення Covid-19

7 липня в Україні зафіксовано 564 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих становить 49 607 осіб.

За добу 21 людина померла, а 490 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус у областях:

  • Вінницька область — 1 979 випадків;
  • Волинська область — 2 788 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 116 випадків;
  • Донецька область — 686 випадків;
  • Житомирська область — 1 469 випадків;
  • Закарпатська область — 3 458 випадків;
  • Запорізька область — 598 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2 744 випадки;
  • Кіровоградська область — 663 випадки;
  • м. Київ — 5 665 випадків;
  • Київська область — 2 809 випадків;
  • Львівська область — 6 445 випадків;
  • Луганська область — 85 випадків;
  • Миколаївська область — 461 випадок;
  • Одеська область — 1 919 випадків;
  • Полтавська область — 325 випадків;
  • Рівненська область — 4 228 випадків;
  • Сумська область — 321 випадок;
  • Тернопільська область — 2 108 випадків;
  • Харківська область — 2 416 випадків;
  • Херсонська область — 196 випадків;
  • Хмельницька область — 842 випадки;
  • Чернівецька область — 5 032 випадки;
  • Черкаська область — 678 випадків;
  • Чернігівська область — 576 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Статистика коронавируса в Украине 7 июля

Коронавірус в Україні 6 липня

Статистика коронавірусу в Україні 6 липня показала зниження динаміки захворювання. Вчора добовий приріст склав 543 людини. З початку епідемії захворіли 49 043 українці.

З них від ускладнень Covid-19 померли 1 262 людини.

Повністю одужали 21 703 осіб, у тому числі 327 – за добу.

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