7 липня в Україні зафіксовано 564 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих становить 49 607 осіб.
За добу 21 людина померла, а 490 пацієнтів одужали.
Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.
Коронавірус у областях:
- Вінницька область — 1 979 випадків;
- Волинська область — 2 788 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 116 випадків;
- Донецька область — 686 випадків;
- Житомирська область — 1 469 випадків;
- Закарпатська область — 3 458 випадків;
- Запорізька область — 598 випадків;
- Івано-Франківська область — 2 744 випадки;
- Кіровоградська область — 663 випадки;
- м. Київ — 5 665 випадків;
- Київська область — 2 809 випадків;
- Львівська область — 6 445 випадків;
- Луганська область — 85 випадків;
- Миколаївська область — 461 випадок;
- Одеська область — 1 919 випадків;
- Полтавська область — 325 випадків;
- Рівненська область — 4 228 випадків;
- Сумська область — 321 випадок;
- Тернопільська область — 2 108 випадків;
- Харківська область — 2 416 випадків;
- Херсонська область — 196 випадків;
- Хмельницька область — 842 випадки;
- Чернівецька область — 5 032 випадки;
- Черкаська область — 678 випадків;
- Чернігівська область — 576 випадків.
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Коронавірус в Україні 6 липня
Статистика коронавірусу в Україні 6 липня показала зниження динаміки захворювання. Вчора добовий приріст склав 543 людини. З початку епідемії захворіли 49 043 українці.
З них від ускладнень Covid-19 померли 1 262 людини.
Повністю одужали 21 703 осіб, у тому числі 327 – за добу.