7 липня в Україні зафіксовано 564 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих становить 49 607 осіб.

За добу 21 людина померла, а 490 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус у областях:

Вінницька область — 1 979 випадків;

Волинська область — 2 788 випадків;

Дніпропетровська область — 1 116 випадків;

Донецька область — 686 випадків;

Житомирська область — 1 469 випадків;

Закарпатська область — 3 458 випадків;

Запорізька область — 598 випадків;

Івано-Франківська область — 2 744 випадки;

Кіровоградська область — 663 випадки;

м. Київ — 5 665 випадків;

Київська область — 2 809 випадків;

Львівська область — 6 445 випадків;

Луганська область — 85 випадків;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1 919 випадків;

Полтавська область — 325 випадків;

Рівненська область — 4 228 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2 108 випадків;

Харківська область — 2 416 випадків;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5 032 випадки;

Черкаська область — 678 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні 6 липня

Статистика коронавірусу в Україні 6 липня показала зниження динаміки захворювання. Вчора добовий приріст склав 543 людини. З початку епідемії захворіли 49 043 українці.

З них від ускладнень Covid-19 померли 1 262 людини.

Повністю одужали 21 703 осіб, у тому числі 327 – за добу.