7 липня Україні зафіксовано 564 нових випадків коронавірусу. Всього за час пандемії коронавірус підтвердився у 49 607 осіб.

За останню добу від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла 21 людина. Повністю вилікувалися від хвороби 490 пацієнтів.

Коронавірус діагностували у 3 569 дітей та 7 046 медиків, з них 4 455 медпрацівників одужали.

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Найбільшу кількість випадків зафіксовано в таких областях: Львівська (6 445), Чернівецька (5 032), Закарпатська (3 458).

У Києві 7 липня зафіксовано 63 нових випадки. Всього в столиці 5 665 осіб захворіли Covid-19. За весь час пандемії в Києві одужали 1 848 пацієнтів.

Поки до ослаблення карантину не готові дев’ять областей: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна забезпечена місячним запасом тест-систем на коронавірус. Також до другої хвилі пандемії готові лікарні і лікарі.

Під час адаптивного карантину в Україні можна відвідати 23 країни. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в деякі країни для в’їзду потрібна віза, а в деяких діють певні карантинні обмеження.

Також через пандемію коронавірусу у Україні діють червоний і зелений списки. 7 липня МОЗ оновив список країн, після прибуття з яких необхідна обсервация.

У країни зеленої зони додалася Румунія, Болгарія, Іран, Сербія, Польща, Італія, Туреччина, Хорватія і Греція.