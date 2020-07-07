Мінфін показав скільки держава витрачає на школярів

Міністерство фінансів підготувало новий інтерактивний аналітичний інструмент (дашборд), за допомогою якого можна побачити бюджетні видатки на середню освіту в Україні та в окремих регіонах та школах.

Таку інформацію було зібрано на основі фінансових, кількісних та якісних показників діяльності закладів середньої освіти у 2019 році.

– Дані наведені за 2019 рік. В аналізі використана інформація виключно по денних закладах загальної середньої освіти, – повідомляє відомство.

Загалом інформацію отримали з 14,2 тис. закладів середньої освіти, у яких навчаються 3,9 млн учнів та працюють 438,5 тис. викладачів.

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У документі зазначається, що в середньому по Україні на одного учня у 2019 році було витрачено близько 23 тис. грн. на рік.

Також у селі середні витрати становлять 32,4 тис. грн. на рік, а у місті – 19,1 тис. грн.

Найбільші середні видатки на одного учня у Баришівському районі Київської області – 81,6 тис. грн., а найменші у Таїровській селищній ОТГ Одеської області – 9,5 тис. грн.







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Освіта в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна передбачає форму дистанційного навчання з 1 вересня, оскільки світ готується до другої хвилі пандемії коронавірусу.

Також він зазначив, що наразі ніхто не скасовує традиційного освітнього процесу, оскільки це пріоритет. А в умовах помірного поширення коронавірусу в Україні та стабільної ситуації навчання розпочнеться з дотриманням протиепідемічних заходів безпеки у школах.