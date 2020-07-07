Курс долара на 7 липня здешевшав на 5 копійок порівняно з попереднім днем.

На сьогодні Національний банк України встановив курс іноземної валюти 27,12 грн/$1.

Євро навпаки здорожчало на 22 копійки. Курс цієї валюти НБУ встановив на рівні 30,72 грн/€1.

Російський рубль трохи здешевшав і становить 0,377 грн.

Курс валют в Україні на 07.07:

$1 – 27, 12 грн;

€1 – 30, 72 грн;

1 польський злотий – 6, 87 грн;

10 російських рублів – 3,77 грн.

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Обвал гривні після відставки глави НБУ

Після того, як уже колишній глава Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку курс гривні вперше за три місяці стабільності перевалив за 27 грн за $1.

На 3 липня НБУ встановив курс гривні, згідно з яким долар здорожчав одразу на 58 копійок за один день.