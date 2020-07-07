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Факти / Україна

Динаміка зростає: у Києві 63 нових випадки коронавіруса

Згідно зі статистикою коронавіруса у Києві станом на 7 липня, 63 нових випадки, хоча ще вчора зафіксували 59 хворих. Загалом у столиці 5 665  людей захворіли на Covid-19. За весь час пандемії у Києві одужали 1 848 пацієнтів.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Хто захворів за останню добу:

  • 30 жінок віком від 19 до 71 років;
  • 28 чоловіків віком від 21 до 77 років;
  • 4 дівчинки від 3 до 17 років і хлопчик, якому 3 роки.

Крім того, серед інфікованих четверо медиків.

Госпіталізація знадобилася шести пацієнтам, решта лікуються амбулаторно, тобто вдома.

За останню добу одужали 39 людей, а загалом – 1 848.

Найбільша кількість інфікованих Covid-19 за добу:

  • у Шевченківському районі – 15;
  • у Солом‘янському районі – 11;
  • у Дніпровському районі – 10.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 7 липня, зафіксовано 564 нові випадки.

Загалом за весь час пандемії Covid-19 49 607 лабораторно підтверджених випадків, 1 283 – летальних, 22 193 пацієнта одужали.

В Україні провели 731 858 тестувань методом ПЛР.

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