Катерину Кухар призначили на посаду виконувача обов’язків директора Київського державного хореографічного училища.

Заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк представила відому балерину колективу навчального закладу.

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– Катерина Кухар є випускницею цього закладу, тому добре знає і розуміє всі його проблеми. І ми як профільне міністерство очікуємо, що у статусі керівника вона ефективно їх вирішить і виведе на новий якісний рівень підготовку наших майбутніх прим, – зазначила Петасюк.

Також сама прима-балерина Національного театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка Катерина Кухар окреслила, що основними завданнями, які вона хоче втілити на цій посаді будуть: підвищення кваліфікації педагогів, розробка сучасних навчальних планів, отримання закладом III-IV рівня акредитації та розробка української методики класичного танцю.

Проекти Мінкульту

Міністерство культури та інформаційної політики нинішнього року розпочне розмову про медіаграмотність.

Голова відомства Олександр Ткаченко повідомив, що це дозволить на рівні споживача почати відрізняти фейки від фактів та мислити критично.