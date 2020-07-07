Протести на книжковому ринку Петрівка: чого вимагають підприємці (ФОТО)

У Києві люди вийшли на акцію протесту проти закриття книжкового ринку Петрівка. Підприємці занепокоєні тим, що минулого тижня їм повідомили, що ринок закриють і знесуть, а на його місці побудують черговий ТРЦ.

Також була інформація про те, що підприємці повинні переїхати на нове місце в районі ангарів на станції метро Лісова.

Учасники акції протесту вимагають, щоб земельну ділянку, де знаходиться ринок, передали у комунальну власність у розпорядження територіальній громаді.

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Що каже мер Києва Віталій Кличко

Віталій Кличко запевнив, що будівництво ТРЦ на території книжкового ринку Петрівка поки не планується. Зі свого боку міська влада відстоюватиме інтереси громади міста у правовому полі.

– За даними реєстру прав власності, книжковий ринок розташований на двох орендованих земельних ділянках за адресою вулиця Степана Бандери, 10 в Оболонському районі столиці. Цільове призначення земельних ділянок – для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торгово-розважального комплексу та паркінгу. Орендар – ТОВ Книжковий ринок, – сказав він.

Він пояснив, що в межах вулиць Вербової, Куренівської, Богатирської, Московського проспекту, Набережно-Рибальської, залізничної колії на зазначених ділянках дійсно передбачене розміщення ТРЦ відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

Але наразі, згідно з даними електронної бази документообігу Департаменту архітектури, на ці ділянки містобудівні умови та обмеження не надавались.















Книжковий ринок Петрівка в Києві можуть закрити – підприємці вийшли на протест / 4 фотографии

Також Віталій Кличко звернувся до правоохоронців з проханням взяти на контроль це питання і не допустити протизаконних дій.

Акції протесту через будівництво у Києві відбуваються не вперше. У травні цього року на мітинг виходили інвестори Укрбуду.

Вони вимагали звільнити їх від сплати пайової участі для ЖК Укрбуд через неспроможність забудовника продовжувати самостійно будівництво.