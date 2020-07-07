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Факти / Україна

Лісові пожежі в Луганській області: згоріли понад 100 будинків, вже четверо загиблих

Унаслідок лісових пожеж у Смоляниново Луганської області попередньо загинуло 4 людини, ще 9 постраждалих забрали до лікарні.

Оновлені дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ. Раніше у ДСНС повідомили про одну жертву.

Вогонь вже знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу Вовча яма та 30 житлових будинків у с. Смолянинове.

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Станом на 17.30 до гасіння пожеж у Луганській області залучено 361 осіб та 85 одиниць техніки.

Додатково прямують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 надзвичайників з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

7 липня у Луганській області загорілися ліси в Новоайдарському районі. Площа займання становить 85 га.

Пожежу вже локалізували, а заходи з ліквідації ще тривають. Через поривчастий вітер виникло ще декілька осередків лісових пожеж, які розповсюдилися лісом до житлового сектору селищ Вовче та Смолянінове.

Мешканців цих населених пунктів вже евакуювали.

Джерело: МВС

Фото: ДСНС

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