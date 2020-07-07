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Факти / Україна / Суспільство

Маршрут потяга Київ-Лисичанськ продовжили до Попасної

З 10 липня Укрзалізниця продовжить звичний маршрут потяга  №20/19 Київ — Лисичанськ майже до лінії розмежування – станції Попасна.

В.о. голови правління Укрзалізниця Іван Юрик повідомив, що компанія вже отримала відповідне погодження від Міністерства оборони.

– Це питання узгоджене, і ми внесли відповідне корегування в розклад руху потяга, — сказав він.

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Зокрема чиновник наголосив на важливості розвитку залізничних маршрутів на сході України.

– Дуже важливо максимально відновити залізничне сполучення, яке було втрачене внаслідок анексії частини території України на сході.

Але при цьому ми маємо дотриматися всіх запобіжних заходів та впевнитися, що наші пасажири будуть у безпеці, — зазначив очільник компанії.

З 26 червня Укрзалізниця запустила потяги до Львова. Зокрема, компанія відновила чотири рейси – два виконують Інтерсіті+, ще два – звичайні потяги.

Джерело: Укрзалізниця

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