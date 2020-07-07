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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Міністр економіки допускає зниження облікової ставки нижче рівня інфляції

Облікова ставка Нацбанку може знизитись нижче рівня інфляції. Такої думки притримується міністр економіки Ігор Петрашко.

– Я вважаю, що потрібно далі знижувати облікову ставку. Не бачу проблем, якщо у нас облікова ставка буде нижче, ніж інфляція, – наголосив очільник міністерства.

Петрашко вважає позитивним кроком для економіки зниження облікової ставки до 6% річних.

– Зниження до 6% – хороший крок, але коли він стався? Це потрібно було робити півроку тому, коли тільки почалася тенденція. У нас падіння промисловості відбулося в четвертому кварталі минулого року, – додав він.

Читайте: Ситуація з інфляцією в Україні катастрофічна – Петрашко

Інфляція в Україні 

За даними Держстату, інфляція в Україні зросла на 1,8% з початку року, а споживчі ціни у травні зросли на 0,3%.

Найбільше подорожчали фрукти (на 34,8%), водопостачання (на 25,1%) та каналізація (на 21,4%).

Водночас Національний банк України погіршив прогноз інфляції в Україні у 2020 році з 4,8% до 6%.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Урядовий портал

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