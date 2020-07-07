Повінь у Західній Україні: Британія виділить допомогу постраждалим

Велика Британія відгукнулася на заклик української влади, виділивши 100 тисяч фунтів стерлінгів на допомогу постраждалим через масштабну повінь.

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

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– Наша допомога буде включати надання гігієнічних наборів і предметів першої необхідності, забезпечення питною водою і задоволення санітарних потреб. Ця підтримка також розрахована на середньострокову перспективу з метою відновлення регіону відповідно до пріоритетних потреб, – заявили в посольстві Британії.

Паводок на Заході України

У червні в Карпатах і Прикарпатті з берегів вийшли гірські річки, що спровокувало масштабне природне лихо. Рятувальники відселили 1 656 осіб. В результаті паводку загинули три людини, ще п’ятеро отримали травми.

Крім України, допомогу в ліквідації лиха надала низка країн: Польща, Молдова, Словаччина, Італія, Швеція та Угорщина.