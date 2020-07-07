PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Повінь у Західній Україні: Британія виділить допомогу постраждалим

Велика Британія відгукнулася на заклик української влади, виділивши 100 тисяч фунтів стерлінгів на допомогу постраждалим через масштабну повінь.

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

Читайте: Повені у Західній Україні: Рада виділила 2 млрд грн допомоги

– Наша допомога буде включати надання гігієнічних наборів і предметів першої необхідності, забезпечення питною водою і задоволення санітарних потреб. Ця підтримка також розрахована на середньострокову перспективу з метою відновлення регіону відповідно до пріоритетних потреб, – заявили в посольстві Британії.

Паводок на Заході України

У червні в Карпатах і Прикарпатті з берегів вийшли гірські річки, що спровокувало масштабне природне лихо. Рятувальники відселили 1 656 осіб. В результаті паводку загинули три людини, ще п’ятеро отримали травми.

Крім України, допомогу в ліквідації лиха надала низка країн: Польща, Молдова, Словаччина, Італія, Швеція та Угорщина.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка